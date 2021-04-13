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العاهل السعودي :ندعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل

12:21 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
العاهل السعودي :ندعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل

سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ):

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.

قال في كلمة بمناسبة شهر رمضان ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي "إن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا".

وأضاف "نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح". وتابع "نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين".

وكانت قيادة قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أعلنت الاثنين، أنه تمت الموافقة على شروط محددة لضمان سلامة المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن العمرة في مؤتمر صحفي "حققنا نجاحات كبيرة العام الماضي"، كاشفاً عن خطة أمنية للمسجد الحرام تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرم المكي بدون تصريح، مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة.

كما أوضح أنه تم تحديد المسارات للمعتمرين والمصلين لضمان التباعد الاجتماعي، وتكثيف تواجد العناصر الأمنية.

وشددت قوات أمن العمرة على المعتمرين تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود عقوبات مالية على من يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.

سلمان بن عبدالعزيز السعودية ماجد القصبي مكة المكرمة
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