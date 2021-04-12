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الشرطة الفرنسية تبحث عن مسلح قتل شخصا قرب مستشفى في باريس

11:22 م الإثنين 12 أبريل 2021
الشرطة الفرنسية تبحث عن مسلح قتل شخصا قرب مستشفى في باريس

الشرطة الفرنسية

باريس - (د ب أ):

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر حادث إطلاق نار بالقرب من مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس عصر اليوم الاثنين، حسبما قال ممثلو الادعاء العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فيما لا يزال منفذ الهجوم هاربا من السلطات.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في القضية باعتبارها جريمة قتل ومحاولة قتل.

وقال فرانسيس زبينير، عمدة الدائرة الـ16 في باريس، إن الهجوم يبدو أنه نوع من تصفية الحسابات، وليس هجوما إرهابيا أو هجوما على مركز التطعيم ضد كوفيد-19، الذي كان موجودا هناك أيضا.

ووقع الحادث أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة الـ16 الراقية جنوب غرب العاصمة.

وقال ممثلو الادعاء إن الضحية الذي توفي هو رجل (33 عاما) في حين أن المرأة (33 عاما) أيضا وأصيبت بجروح خطيرة مهددة للحياة. وتردد أنها من قوات الأمن.

وبحسب زبينير، فإن الجاني استهدف الضحية عدة مرات، مشيرا إلى أن المرأة ربما أصيبت برصاصة طائشة. وهرب المشتبه به على دراجة بخارية، ولا يزال هاربا حتى مساء اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن دوائر التحقيق أن القتيل كان معروفاً بالفعل للسلطات بتهريب المخدرات أو جرائم القتل المرتبطة بالعصابات.

الشرطة الفرنسية باريس جريمة قتل إطلاق نار

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