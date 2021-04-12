مجموعة السبع يعربون عن قلقهم بشأن الوضع على طول الحدود الأوكرانية

بروكسل - (د ب أ):

أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عن قلقهم المتزايد بشأن الأوضاع على طول الحدود الأوكرانية

وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي في بيان لهم اليوم ، :"نشعر بقلق عميق إزاء الحشد الكبير الجاري للقوات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بصورة غير قانونية".

وأضاف البيان أن هذه التحركات الواسعة النطاق للقوات، دون إخطار مسبق، تمثل:" أنشطة تهديدية ومزعزعة للاستقرار. وندعو روسيا إلى وقف استفزازاتها وإلى تخفيف حدة التوتر فورا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. وندعو روسيا، على وجه الخصوص، إلى التمسك بمبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي وقعت عليها بشأن شفافية التحركات العسكرية والاستجابة للإجراءات التي وضعت بموجب الفصل الثالث من وثيقة فيينا".

وأكد الوزراء دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا :" وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا. ونحن نؤيد موقف أوكرانيا من ضبط النفس".

وأكد وزراء المجموعة :" تقديرنا القوي ودعمنا المستمر لجهود فرنسا وألمانيا من خلال عملية نورماندي لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك، التي هي السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة في فريق الاتصال الثلاثي بشأن مقترحات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتأكيد وتعزيز وقف إطلاق النار.

حذّرت روسيا مؤخرا الغرب، على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، من إرسال جنود إلى أوكرانيا على خلفية اتهام كييف موسكو بتكثيف تواجدها العسكري عند الحدود.

وقال إن روسيا لاتشكل أي تهديد لجارتها أوكرانيا.

ويخوض الجيش الأوكراني منذ عام 2014 معارك طاحنة مع انفصاليين موالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرق البلاد .