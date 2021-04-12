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محاولات لاحتواء حريق بمدينة سان بطرسبرج الروسية بمشاركة مروحيات والجيش

10:28 م الإثنين 12 أبريل 2021
محاولات لاحتواء حريق بمدينة سان بطرسبرج الروسية بمشاركة مروحيات والجيش

حريق

موسكو - (د ب أ):

لقي رجل إطفاء واحد على الأقل حتفه اليوم الاثنين فيما كانت أطقم الإطفاء تكافح حريقا هائلًا في مبنى مصنع تاريخي في مدينة سان بطرسبرج الروسية، حسبما أفادت السلطات.

كما تم نقل اثنين على الأقل من رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة بحروق شديدة.

وتم نشر مروحيات لمكافحة النيران التي اتسعت لتصل إلى حجم ملعب كرة قدم. كما أرسل الجيش أفرادا لمحاولة المساعدة واحتواء الحريق. وكان هناك نحو 300 شخص يعملون على مكافحة الحريق.

ومع ذلك، فقد انهار سقف المصنع بالفعل. وتجري الجهود حاليا للتأكد من عدم امتداد الحريق إلى المباني الأخرى. وتم بالفعل إخلاء فندق قريب. ولا يزال سبب اندلاع الحريق مجهولا.

حريق مدينة سان بطرسبرج رجال الإطفاء موسكو

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