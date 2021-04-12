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الكويت: 5 حالات وفاة و 1653 إصابة جديدة بكورونا

10:27 م الإثنين 12 أبريل 2021
الكويت: 5 حالات وفاة و 1653 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في الكويت

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 248الف و729 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1412.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 228 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1316 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 232ألف و556 حالة.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند

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