الجزائر تعلن غدا الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك
الجزائر - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر، مساء اليوم الاثنين، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجري.
وذكرت اللجنة - في بيان بثه التليفزيون الجزائري - أن رؤية الهلال ثبتت في الجزائر، وبناء عليه، يصبح اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم غد هو غرة شهر رمضان المبارك.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع في الولايات الجزائرية الـ58، وهي تتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
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