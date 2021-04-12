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سلطنة عمان: عدم ثبوت رؤية الهلال.. وبعد غد أول أيام شهر رمضان

09:13 م الإثنين 12 أبريل 2021
سلطنة عمان: عدم ثبوت رؤية الهلال.. وبعد غد أول أيام شهر رمضان

هلال شهر رمضان

مسقط - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة العمانية الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون يوم غد الثلاثاء، المُتمم لشهر شعبان، وبعد غد الأربعاء، غرة رمضان.
وقالت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، إن "اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية اجتمعت برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وحيث أنه لم تتلقَ اللجنة أي بلاغ عن رؤية الهلال، فإنه يكون يوم غد الثلاثاء، هو المُكمل للثلاثين من شهر شعبان 1442 هـ، ويكون بعد غد الأربعاء، هو غرة شهر رمضان لعام 1442 هـ الموافق له 14 أبريل 2021 م".

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