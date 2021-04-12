روسيا تحذر الدول من امداد اوكرانيا بأسلحة

موسكو - (د ب أ):

حذرت روسيا الدول من إمداد كييف بأسلحة وسط تصعيد للصراع في شرق أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ،في تصريحات ادلى بها خلال زيارته لمصر "نحث جميع الدول المسؤولة التي نتواصل معها وتركيا واحدة منها على أن تحلل بدقة الموقف والتصريحات العدائية المستمرة من جانب نظام كييف ، كما نحذرها من تشجيع هذه التطلعات العسكرية"،بحسب وكالة أنباء ايتار تاس .

ويأتي التحذير على خلفية قيام تركيا بتسليم طائرات مسيرة مسلحة كانت أوكرانيا قد وقعت عقدا بشأنها في عام 2019.

وقد تم تسليم ست طائرات مسيرة بالفعل ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

ووفقا لوزارة الدفاع في كييف ، تم إبرام عقود أخرى لتسليم طائرات مسيرة ، بما في ذلك الذخيرة وكذلك لبناء زوارق دورية ، في ديسمبر.

وانتقد لافروف أيضًا نشر سفن حربية أمريكية في البحر الأسود ، قائلاً إن السؤال لا يزال بلا إجابة بشأن ما تريده الولايات المتحدة هناك على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها. وفقا لتركيا ، ارسلت الولايات المتحدة إشعارا بمرور السفن الحربية عبر مضيق البحر الأسود بحلول 4 مايو المقبل.

وسط الصراع المستمر منذ سبع سنوات ، أثارت تقارير عن تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية قلقا دوليا مؤخرا.

وتخضع أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك على طول الحدود الروسية لسيطرة المقاتلين الموالين لموسكو منذ عام 2014.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، قُتل أكثر من 13000 شخص منذ ذلك الحين. ومنذ بداية هذا العام ، تم الإبلاغ عن 50 حالة وفاة على الرغم من وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الأوكراني مرة أخرى اليوم الاثنين مقتل جندي حكومي.