الدبيبة: نؤكد صحة الأطر التي بنيت عليها الاتفاقيتين الأمنية وترسيم الحدود البحرية مع تركيا
وكالات:
أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية وأخرى الأمنية، قانونية، وتحقق مصلحة البلدين.
وقال الدبيبة، خلال إفادة صحفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين "نؤكد صحة الأطر التي بني عليها اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والأمنية مع تركيا وأنها تحقق مصلحة البلدين".
وأضاف "ندفع نحو حوار متوسطي تناقش فيه الدول المعنية تحقيق مصلحة الجميع".
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