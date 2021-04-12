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السعودية: أمن العمرة لن يسمح بالوصول للمسجد الحرام إلا بتصريح

07:04 م الإثنين 12 أبريل 2021
السعودية: أمن العمرة لن يسمح بالوصول للمسجد الحرام إلا بتصريح

الكعبة المشرفة

الرياض - (د ب أ):

أعلنت قيادة قوات أمن العمرة في مكة المكرمة اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على شروط محددة لضمان سلامة المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

قال اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن العمرة حققنا نجاحات كبيرة في العام الماضي، كاشفاً عن خطة أمنية للمسجد الحرام لأداء العمرة تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرم المكي بدون تصريح، مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة.

كما تم تحديد المسارات للمعتمرين والمصلين لضمان التباعد الإجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق "توكلنا".

المسجد الحرام أمن العمرة مكة المكرمة شهر رمضان

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