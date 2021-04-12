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وزارة الصحة العراقية توصي بتطبيق حظر تجوال جزئي خلال شهر رمضان

05:27 م الإثنين 12 أبريل 2021
وزارة الصحة العراقية توصي بتطبيق حظر تجوال جزئي خلال شهر رمضان

وزير الصحة العراقي حسن التميمي

بغداد - (د ب أ):

اوصت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، بتطبيق حظر تجوال جزئي في العراق من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً والحظر الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمناسبة حلول شهر رمضان.

من جهته ،قال وزير الصحة حسن التميمي ، في معرض الإعلان عن التوصيات الخاصة بشهر رمضان، إنه "في حال عدم الالتزام يمكن أن يكون الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت".

وأضاف أنه تم "السماح للمطاعم بمزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل إضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل.

وأضاف أن هناك حالات إنسانية استوجبت فتح مرافق الحياة تحت الشروط الصحية، كما " سيسمح للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران وغيرها ذات الأهمية لدى المواطن بمزاولة عملها".

كان ديوان الوقف السني في العراق قد أعلن أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في البلاد فيما لم يعلن ديوان الوقف الشيعي بعد موعد غرة شهر رمضان.

وتشهد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق هذه الأيام زيادة في معدلات الإصابة والتي قفزت إلى نحو 8 آلاف إصابة يوميا في أرجاء العراق وسط مطالبات بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواحهة خطر هذا الفيروس الذي حصد أرواح نحو 15 ألف مواطن منذ شباط /فبراير من العام الماضي.

حسن التميمي بغداد حظر تجوال وزارة الصحة العراقية رمضان 2021 فيروس كورونا

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