وزير خارجية إيطاليا يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

روما - (أ ش أ):

دأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت الخارجية الإيطالية - في بيان وفقا لوكالة أنباء (أكي) الإيطالية - إلى أن الزيارة، التي تستمر حتي يوم غد الثلاثاء، هي الأولى لوزير أجنبي تستقبله الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، موضحة أن أجندة الزيارة تتضمن اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والمشاركة في الاحتفال بمرور 160 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والولايات المتحدة.

كما من المقرر أن يلتقي وزير خارجية إيطاليا، خلال الزيارة، مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.