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وزير خارجية اليونان يعلن في بنغازي إعادة فتح قنصلية بلاده

04:08 م الإثنين 12 أبريل 2021
وزير خارجية اليونان يعلن في بنغازي إعادة فتح قنصلية بلاده

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس

بنغازي- (د ب أ(:

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا اليوم الاثنين، على رأس وفد دبلوماسي، يضم سفير دولة اليونان في ليبيا والقنصل.

والتقى ديندياس بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية بمقر رئاسة الوزراء بالمدينة والتي اعلن وزير الخارجية اليوناني من خلال هذا اللقاء عودة افتتاح القنصلية اليونانية في بنغازي .

وقال وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية "نشكركم على موقفكم من توقيع المذكرة الا شرعية التي تم التوقيع عليه من المجلس الرئاسي السابق ونشيد بموقف البرلمان الليبي بعدم اعتمادها"، في إشارة الى الاتفاق الليبي التركي بخصوص الحدود البحرية بين البلدين.

واضاف ديندياس انه سعيد جدا بافتتاح القنصلية في بنغازي والتي ستعمل بمثابة جسر للتعاون بين اليونان وليبيا ويتطلع الى توقيع الاتفاقية اليونانية الليبية التي توقف العمل بها عام 2010 بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين .

ورحب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين عطية بزيارة وزير الخارجية اليوناني، معربا عن تقديره لما اسماه الدور الايجابي لدولة اليونان تجاه الشعب الليبي في الازمة الليبية.

واضاف عطية ان ليبيا تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اليونان ، وايضا في ملفات مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ومسألة ترسيم الحدود البحرية.

نيكوس ديندياس اليونان وزير الخارجية اليوناني ليبيا بنغازي

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