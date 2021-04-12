الدنمارك تهدف لتحقيق رقم قياسي يومي للتطعيمات ضد فيروس كورونا اليوم

كوبنهاجن- (د ب ا):

تسعى الدنمارك اليوم الاثنين لتحقيق رقم قياسي في التطعيمات ضد فيروس كورونا، حيث تهدف لإعطاء 100 ألف جرعة من اللقاح اليوم.

ويمثل اليوم تدريبا لمعرفة ما إذا كانت مراكز التطعيم في خمس مناطق دنماركية بالإضافة إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات واللوجستية الضرورية مستعدة للتطعيم على مستوى كبير في وقت قصير. كما تسعى السلطات للاستعداد للوقت الذي يصبح لديها فيه جرعات أكبر من اللقاح.

ويشارك 68 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد في اختبار اليوم.

ويعد رقم 100 ألف جرعة كبير بالنسبة للدنمارك، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 8ر5 مليون نسمة.

وبالمقارنة بالاتحاد الأوروبي، تعد الدنمارك إحدى الدول التي قامت بتطعيم نسبة كبيرة من سكانها ضد فيروس كورونا.

وحصل نحو 870 ألف مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، أي نحو 9ر14 %، وحصل نحو 445 ألف شخص على الجرعة الثانية، أي نحو 6ر7%.

وسوف يتم اليوم استخدام لقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا . وكانت الدنمارك قد علقت استخدام لقاح استرازينيكا بسبب حدوث حالات نادرة لجلطات دموية لها علاقة باللقاح منتصف آذار/مارس الماضي، وعلى عكس ألمانيا وبقية الدول، لم تستأنف كوبنهاجن استخدام اللقاح بعد بطريقة مقيدة.