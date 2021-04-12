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منشأة نطنز: ألمانيا تحذر من عواقب الهجوم على المحطة النووية الإيرانية

02:37 م الإثنين 12 أبريل 2021
منشأة نطنز: ألمانيا تحذر من عواقب الهجوم على المحطة النووية الإيرانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لمنشأة نطنز النووية في إي

طهران- (بي بي سي):

حذرت ألمانيا من أن التطورات الأخيرة في محيط منشأة نطنز النووية في إيران لا تبشر بالخير بشأن المحادثات المتعلقة بإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الموقع عام 2015.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل المحادثات في فيينا "ما نسمعه حاليا من طهران ليس خطوة إيجابية، لا سيما التطورات في نطنز".

وبعد يوم من إعلان طهران أنها بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015 ، قالت طهران إن الموقع تعرض لانقطاع التيار الكهربائي وصفته بأنه "حادث إرهابي" وألقت اللوم فيه على إسرائيل.

وقال ماس إن المفاوضات في فيينا "لن تكون سهلة ولكن حتى الآن كانت هناك روح بناءة" أظهرها المشاركون.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الوضع في نطنز سيأخذ "معنى خاصًا" ويمكن أن يعطي أدلة إلى أي مدى ستنفذ طهران ما تمت مناقشته في فيينا.

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