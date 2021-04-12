لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة
وكالات:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وقال لافروف خلال مؤتمر جمعه بنظيره سامح شكري إن موسكو تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة.
وأكد أن حل قضية سد النهضة يجب أن يتم بالتوافق بين الأطراف الثلاثة ويضمن مصالح الجميع.
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