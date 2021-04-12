روسيا: المفاوضات حول الاتفاق الإيراني تسير ضمن العمل الجاري

موسكو- (أ ش أ(:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين أن موسكو تحث على عدم تهويل الموقف حيال المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة للملف الإيراني، بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية.

وقال ريابكوف بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، " أما بالنسبة لمشكلة العقوبات والقضايا المتعلقة بعودة إيران للوفاء بالتزاماتها ، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فكل هذه العناصر قائمة ضمن العمل الجاري ، ولا داعي لإضفاء طابع درامي، كل هذا متوقعًا ونوقش على أسس مختلفة في مرحلة التحضير لبدء الاجتماع في فيينا".

وأضاف " لا يوجد سبب للقلق ولا يوجد طريق مسدود أو صعوبات مجرد مواقف عمل والأطراف تعمل على وضع نهجها، ونحن نساهم سياسياً وفكرياً في إيجاد الحلول وتطوير القاسم المشترك".