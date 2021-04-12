إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ(:

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين إصابة أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة سياتل بولاية واشنطن.

وأضافت الشرطة الأمريكية ـ في سلسلة تغريدات حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الإخبارية ـ أن من بين المصابين طفلة تبلغ من العمر عامين فقط، مشيرة الى أنها تلقت العديد من البلاغات عن وقوع إطلاق نار وسط المدينة، وأنها استجابت للحادث على الفور.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن المشتبه بهم، باستثناء أن هناك أكثر من واحد وأنهم لا يزالون طلقاء، إلا أنها أكدت أنها تحقق في الحادث.