أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تجاوز 136 مليونا.. وإعطاء 781 مليون جرعة لقاح

11:21 ص الإثنين 12 أبريل 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تجاوز 136 مليونا.. وإعطاء 781 مليون جرعة لقاح

كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 136 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 781 ملايين جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 136 مليونا و 46 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 4ر77 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و 936 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 781 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم فيروس كورونا كوفيد19 الإصابات بكورونا

الخبر التالى:

صحيفة: بطء طرح اللقاحات في اليابان يتسبب في تأخير الإطار الزمني لتعافي الاقتصاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أسبوع من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا