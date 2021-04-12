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تطبيق حظر تجوال جزئي في العراق خلال شهر رمضان

08:38 ص الإثنين 12 أبريل 2021
تطبيق حظر تجوال جزئي في العراق خلال شهر رمضان

أرشيفية

بغداد - (د ب أ):
أعلن عضو خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا في البرلمان العراقي النائب سلمان الغرباوي أن السلطات العراقية ستطبق حظرا جزئيا للتجوال خلال شهر رمضان .

وقال الغرباوي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين لا يوجد حظر شامل للتجوال خلال شهر رمضان "بسبب ارتباط المواطنين بالإلتزامات الوظيفية والاجتماعية فإن حظر التجوال في شهر رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا أو أقل من ذلك"، وذلك في أطار مساعي الحكومة العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر أن عمل المطاعم" سيقتصر على التوصيل إلى المنازل حصرا وعلى جميع المواطنين أخذ جرعات التطعيم المضادة لفيروس كورونا حرصا على تعافي المجتمع من آثار هذا الفيروس".

وتشهد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق هذه الأيام زيادة في معدلات الإصابة والتي قفزت إلى نحو 8 آلاف إصابة يوميا في أرجاء العراق وسط مطالبات بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواحهة خطر هذا الفيروس الذي حصد أرواح نحو 15 ألف مواطن منذ فبراير من العام الماضي.

العراق حظر تجوال شهر رمضان فيروس كورونا

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