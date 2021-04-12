إيران: سنواصل توسيع التكنولوجيا النووية ونحتفظ بحق الرد في حادث "نطنز"

طهران - (د ب أ):

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده ستواصل بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل على رفع "الحظر الجائر" من جهة أخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن صالحي قال أيضا: "إن التحرك (هذا الصباح) ضد مركز التخصيب في نطنز يظهر هزيمة معارضي التقدم الصناعي والسياسي في البلاد لمنع تطور كبير للصناعة النووية".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بينما تدين هذه الخطوة الفاشلة تؤكد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذا الإرهاب النووي وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه والامرين والمنفذين".

ووصف صالحي الحادث الذي وقع في أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد بأنه كان عملا من أعمال "الإرهاب النووي" من قبل معارضي المحادثات بين إيران والقوى العالمية والتي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأفادت السلطات النووية في إيران اليوم الأحد بوقوع "حادث" ليل السبت الأحد في موقع نطنز النووي بالبلاد، وأنه تجرى تحقيقات لتحديد ما حدث بالضبط ومن تسبب في تعطل العمل .

ولا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة. وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريحات متلفزة أن التعطل وقع في ورشة عمل خارج المنشأة الرئيسية. وقال إنه لم تحدث وفيات، وأن عمليات التشغيل لم تتوقف أبدا.

وانتشرت أحاديث عن انقطاع للتيار الكهربائي، لكن السلطات تحقق أيضا في احتمال حدوث تخريب. وفي إسرائيل، تكهنت صحيفة جيروزاليم بوست بأنه قد يكون هناك انفجار جراء هجوم إلكتروني إسرائيلي.

وقال مسؤولون بالفعل إنه لم تحدث تسريبات لمواد ذرية.

كانت إيران أعلنت أمس السبت بدء ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة وبدأت "اختبارا ميكانيكيا" لأجهزة طرد مركزي متطورة حديثة تسمى"آي آر9".