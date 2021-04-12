التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية سادسة باتجاه السعودية
الرياض - (د ب ا):
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة سادسة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة اليوم الأحد.
وتمكّنت قوات التحالف في وقت سابق اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخين ومسيّرتين قبل الوصول إلى أهدافها في السعودية.
ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد في مؤخراً بشكل لافت.
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