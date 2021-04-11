شكري: نتعامل مع ملف سد النهضة وفقًا لتطوره ولدينا القدرة للتصدي بكل عزيمة
كتب - محمد صفوت:
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مؤسسات الدولة لديها خططًا للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة، موضحًا أن مصر تتعامل مع الأمور وفقًا لتطورها، وأن البلاد لديها القدرة للتصدي بكل عزيمة.
وتابع شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" أن مراحل التحرك المصري لحل أزمة سد النهضة، تتم وفقًا لجدول زمني محدد، وبدأت مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية، مشددًا على أنه حال حدوث ضرر على مصر بالانتقاص من حقوقها المائية فإنه يعتبر عمل عدائي، وأن هناك أسلوبًا في القانون الدولي للتصدي له.
وأوضح أن هذا الأسلوب يبدأ من خلال المفاوضات بالإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وتدخل أطراف لها تأثير على المشهد، وتنتهي بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق، حيث تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
209677
عدد المصابين
-
159054
عدد المتعافين
-
12405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان