شكري: نتعامل مع ملف سد النهضة وفقًا لتطوره ولدينا القدرة للتصدي بكل عزيمة

كتب - محمد صفوت:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مؤسسات الدولة لديها خططًا للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة، موضحًا أن مصر تتعامل مع الأمور وفقًا لتطورها، وأن البلاد لديها القدرة للتصدي بكل عزيمة.

وتابع شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" أن مراحل التحرك المصري لحل أزمة سد النهضة، تتم وفقًا لجدول زمني محدد، وبدأت مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية، مشددًا على أنه حال حدوث ضرر على مصر بالانتقاص من حقوقها المائية فإنه يعتبر عمل عدائي، وأن هناك أسلوبًا في القانون الدولي للتصدي له.

وأوضح أن هذا الأسلوب يبدأ من خلال المفاوضات بالإجراءات الدبلوماسية والسياسية، وتدخل أطراف لها تأثير على المشهد، وتنتهي بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق، حيث تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا.