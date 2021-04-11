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ماذا قصد الرئيس السيسي بالخط الأحمر لإثيوبيا؟.. وزير الخارجية يُجيب

10:53 م الأحد 11 أبريل 2021
ماذا قصد الرئيس السيسي بالخط الأحمر لإثيوبيا؟.. وزير الخارجية يُجيب

وزير الخارجية سامح شكري

كتب - محمد صفوت:

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا بشأن الخط الأحمر لإثيوبيا إذا شرعت في عملية الملء الثانية، موضحًا أن الرئيس كان يتحدث في إطار الاهتمام بحماية الأمن المائي المصري، حال حدوث الضرر في حصة مصر من المياه.

وتابع شكري مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أنه حال لم تتعرض حصة مصر من المياه للخطر جراء الملء الثاني، فإنه أمرًا محمودًا، لكنه لا يمنع أن إثيوبيا تستمر في التعنت وتتخذ خطوات أحادية، ولا تمتثل للقوانين الدولية والأعراف بين الدول.

وأشار إلى أن مصر متضامنة مع السودان وتعمل معها ويحاولان أن يتم الملء الثاني عبر التفاوض مع إثيوبيا، مؤكدًا أن التوصل لاتفاق ليس بالأمر الصعب حيث إن كل طرف يعلم جيدًا كيف يحقق مصالحه المائية.

وأشار إلى أنه إذا ألحق الملء الثاني لسد النهضة ضررًا بدولتي المصب فستتخذ مصر الإجراءات الكفيلة لحماية أمنها القومي والمائي.

سامح شكري السيسي إثيوبيا الأمن المائي المصري

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