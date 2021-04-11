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سامح شكري: روسيا يمكنها لعب دورًا إيجابيًّا في أزمة سد النهضة

10:35 م الأحد 11 أبريل 2021
سامح شكري: روسيا يمكنها لعب دورًا إيجابيًّا في أزمة سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

كتب - محمد صفوت:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تعتقد أن تلعب روسيا دورًا إيجابيًا في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وذلك عشية جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذى يزور القاهرة غدًا الاثنين.

وقال سامح شكري، في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن مباحثاته مع لافروف ستتناول ملف سد النهضة، والدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا لحل الأزمة، عبر عضويتها في مجلس الأمن الدولي وعلى الساحة الدولية.

وأشار إلى أن مصر ترغب في التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، قبل عملية الملء الثانية التي تسعى لها إثيوبيا في يوليو المقبل.

وأوضح أن المحادثات تجرى في إطار العلاقات المصرية الروسية، وأنه سيطلع لافروف على تطورات أزمة السد والجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

وأشار إلى أن محادثات كينشاسا لم تستكمل بسبب التعنت الإثيوبي، مضيفًا أنه يمكن لروسيا التأثير على أديس أبابا لحل الأزمة وتخفيف حدة التوترات في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي.

سامح شكري وزارة الخارجية سيرجي لافروف سد النهضة روسيا

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