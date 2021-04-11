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باريس: لا توتر مع الجزائر رغم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي

10:07 م الأحد 11 أبريل 2021
باريس: لا توتر مع الجزائر رغم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون

باريس - (ا ف ب)

نفت فرنسا على لسان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون الأحد وجود أي "توتر" مع الجزائر مشددا على أن بلاده تريد "تهدئة" في العلاقات الثنائية. ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لوزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب وصف فيها فرنسا بأنها "عدوتنا التقليدية و الدائمة"، وإرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر الأحد.

أوضح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون الأحد قائلا إن بلاده تريد "تهدئة" في العلاقات مع الجزائر رغم بعض "التصريحات التي لا مبرر لها" إزاءها وإرجاء زيارة رئيس وزراء الفرنسي جان كاستيكس لها.

وقال بون في تصريح لبرنامج "غران جوري" الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة "إر تي إل" وصحيفة "لوفيجارو" وتلفزيون "إل سي أي"، أن "هناك أحيانا تصريحات لا مبرر لها في العلاقات الفرنسية الجزائرية".

ويذكر أن وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب قد وصف فرنسا الخميس بأنها "عدوتنا التقليدية و الدائمة". وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر التي كانت مقررة الأحد.

وعلق كليمون بون على تصريحات الوزير الجزائري معتبرا أنها لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. وأجاب عند سؤاله عن ذلك "لا أعتقد ذلك".

وتابع "يجب تهدئة كل ذلك. أجرى وزير الخارجية جان إيف لودريان اتصالات في الأيام الأخيرة (مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم)".

ونفى بون وجود أي "توتر" بين فرنسا والجزائر حول زيارة كاستيكس التي ألغيت رسميا بداعي أزمة كوفيد-19، لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد الوفد الفرنسي.

وأضاف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية "أن عدم إمكان عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين لا يرتبط بالتوتر بين فرنسا والجزائر ولكن بالوضع الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية بإرسال وفد كبير إلى الجزائر".

أكد على أنه في خضمّ أزمة صحية "لا يمكن أن ننتظر تنقّل السلطات الفرنسية كأن شيئا لم يحدث وبعدد كبير"، واعتبر أن ذلك لن يعكس "مسؤولية لناحية الصورة والمضمون". وأوضح أنه "فضلنا بشكل مشترك تأجيل هذا الاجتماع الذي سيعقد في غضون بضعة أشهر".

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