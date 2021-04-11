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بنجلاديش تفرض حظرًا على السفر الجوي بعد زيادة إصابات كورونا

10:03 م الأحد 11 أبريل 2021
بنجلاديش تفرض حظرًا على السفر الجوي بعد زيادة إصابات كورونا

بنجلاديش

دكا - (د ب أ)

أعلنت بنجلاديش عن خطط لحظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش اليوم الأحد إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنجلاديش في الفترة من 14 وحتى 20 أبريل.

وقال نائب المارشال الجوي مفيد رحمان في الهيئة إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر. وأوضح أن المطارات فى بنجلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.

وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.

ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس، حكومة بنجلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة تسعة أيام حتى يوم الثلاثاء، يليه إغلاق آخر لمدة سبعة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء لإبطاء انتشار الفيروس.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ أن تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.

بنجلاديش الرحلات الجوية الدولية إصابات كورونا فيروس كورونا هيئة الطيران المدني في بنجلاديش

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