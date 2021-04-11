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أمريكا تحطم رقمًا قياسيًا في التطعيم ضد كورونا بـ4.6 مليون جرعة في يوم واحد

09:38 م الأحد 11 أبريل 2021
أمريكا تحطم رقمًا قياسيًا في التطعيم ضد كورونا بـ4.6 مليون جرعة في يوم واحد

التطعيم ضد كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تواصل الولايات المتحدة تسجيل قفزات سريعة في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت اليوم الأحد عن أن العاملين بمجال الرعاية الصحية أعطوا أكثر من 4.6 مليون جرعة من اللقاح يوم أمس.

وقال سايروس شاهبار، المسؤول عن بيانات التطعيم في البيت الأبيض ، في تغريدة أعلن فيها عن أرقام أمس السبت أنه تم تحقيق "رقم قياسي جديد".

وذكر منسق إجراءات فيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس يوم الجمعة أنه يتم إعطاء ما متوسطه 3 ملايين جرعة لقاح يوميا في الولايات المتحدة.

وبحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم إعطاء أكثر من 183 مليون جرعة لقاحات في أنحاء البلاد حتى الآن، وتلقى 45% من البالغين في البلاد جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 27% من البالغين بشكل كامل.

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