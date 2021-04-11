التحالف: تدمير صاروخ باليستي وطائرة مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

الرياض- (د ب ا)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه جازان جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الأحد: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها".

وفي وقت سابق من يوم الأحد أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

يشار إلى أن الحوثيين يطلقون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد في مؤخراً بشكل لافت.