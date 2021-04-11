التحالف: تدمير صاروخ باليستي وطائرة مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
الرياض- (د ب ا)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه جازان جنوب غرب المملكة.
وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الأحد: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها".
وفي وقت سابق من يوم الأحد أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.
يشار إلى أن الحوثيين يطلقون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد في مؤخراً بشكل لافت.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
209677
عدد المصابين
-
159054
عدد المتعافين
-
12405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان