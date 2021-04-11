قناة إسرائيلية: هجوم منشأة نطنز الإيرانية كان بمتفجرات
وكالات
أكدت القناة "13 الإسرائيلية" أن الموساد الإسرائيلي وراء حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية، الذي وقع ليل السبت/الأحد، حسبما نقلت عن مصادر مخابراتية.
وذكرت القناة نقلاً عن المصادر، أن الحادث ليس هجومًا إلكترونيًا لكنه نتج عن زرع عبوات ناسفة بالمكان، مشيرة إلى أن إعادة تخصيب اليورانيوم في المنشأة قد يستغرق أشهر.
وقالت المصادر إن إيران غير قادرة حاليًا على تخصيب اليورانيوم في المنشأة ومن المحتمل ألا تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم للأشهر القادمة.
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