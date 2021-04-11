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الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غدًا

07:26 م الأحد 11 أبريل 2021
الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غدًا

هلال شهر رمضان

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأحد، أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك تجتمع غدًا الاثنين بعد صلاة المغرب، عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة معالي سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

هلال شهر رمضان الإمارات المحاكم الشرعية الشهور القمرية

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الإمارات والكويت تتحريان هلال شهر رمضان غداً الاثنين
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