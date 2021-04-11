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أكثر من 12 مرشحًا يتنافسون في الانتخابات الرئاسية في بيرو

07:02 م الأحد 11 أبريل 2021
أكثر من 12 مرشحًا يتنافسون في الانتخابات الرئاسية في بيرو

بيرو

بوينس أيريس - (د ب أ)

يخوض أكثر من 12 مرشحًا الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في بيرو اليوم الأحد.

ومن غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين على أكثر من 10% من الأصوات، طبقا لاستطلاعات رأي، قبل يوم الانتخابات، مما يجعل إجراء جولة ثانية من الانتخابات أمرا يكاد يكون مؤكدا.

ويشكل الناخبون، الذين لم يتخذوا قرارا الكتلة الأكبر في المجتمع.

وتشمل قائمة المرشحين الأوفر حظا لخوض الجولة الثانية:الشعبوي، يونهي ليسكانو والخبير الاقتصادي، هيرناندو دي سوتو واليسارية، العضوة السابقة في البرلمان،فيرونيكا ميدوزا، ابنة الحاكم السابق، البرتو فوجيموري، وكيكو فوجيموري ورجل الأعمال المحافظ، رافايل لوبيز.

يذكر أن السياسة في بيرو شهدت العام الماضي صراعًا مريرًا بين الحكومة والكونجرس.

وكان برلمانيون قد أجبروا أولا الرئيس السابق، مارتن فيزكارا على التنحي عن منصبه، ثم استقال خليفته، مانويل ميرينو بعد احتجاجات عنيفة.

ويقود الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حاليًا، الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساجاستي.

بيرو الانتخابات الرئاسية في بيرو بوينس أيريس

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