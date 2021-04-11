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تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق "كلوب هاوس"

06:39 م الأحد 11 أبريل 2021
تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق "كلوب هاوس"

تطبيق كلوب هاوس

واشنطن - (أ ش أ):

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن بيانات نحو 1.3 مليون مستخدم لتطبيق "كلوب هاوس" قد تم تسريبها على شبكة الإنترنت.

وأشار الموقع، اليوم الأحد، إلى أن البيانات المسربة تضم هويات المستخدمين وأسماءهم وحسابات تويتر وإنستجرام الخاصة بهم، موضحا أنه تم نشر هذه التفاصيل على أحد المنتديات الرقمية لـ"الهاكرز".

وذكر أن البيانات التي تم تسريبها لم يظهر أنها تحتوي على بيانات حساسة، مثل بيانات بطاقات الدفع عبر الإنترنت، إلا أن ما تم تسريبه يمكن استخدامه في محاولات الاحتيال على الأشخاص أصحاب البيانات، مشيرا إلى أنه لم يصدر رد حتى الآن من منصة "كلوب هاوس" بشأن التسريب.

هذا المحتوى من

تطبيق كلوب هاوس تسريب بيانات شبكة الإنترنت تويتر إنستجرام

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