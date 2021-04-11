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الرئيس العراقي: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات المبكرة

06:30 م الأحد 11 أبريل 2021
الرئيس العراقي: تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات المبكرة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - (أ ش أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءً مهما نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساتها الدستورية بتشكيل المحكمة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله خلال مراسم اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أمامه اليوم، إن "إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي تمثل استحقاقًا وطنيًا وشعبيًا يتطلع إليه العراقيون".

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برهم صالح الرئيس العراقي المحكمة الاتحادية اليمين الدستورية

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