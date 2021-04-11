لجنة العلاقات المصرية الأفريقية تبحث سبل تعزيز التحرك المصري تجاه القارة

مصر - (أ ش أ)

بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، سبل تعزيز التحرك المصري تجاه القارة الأفريقية في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء اجتماع عقدته اللجنة بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، كما تابعت مستجدات العلاقات مع كل من الكونغو الديمقراطية في ضوء زيارة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي للقاهرة في فبراير 2021، وأيضاً مع دولة بوروندي في ضوء زيارة الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي للقاهرة في مارس الماضي.