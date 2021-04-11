وزير الدفاع الأمريكي في زيارة طمأنة لإسرائيل بعد المحادثات مع إيران

تل أبيب- (د ب أ):

طمأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل، خلال زيارته لها اليوم الأحد، بأن الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده لها سيستمر.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وتم إقامة مراسم استقبال رسمية لأوستن، قبل أن يلتقي نظيره الإسرائيلي بيني جانتس.

وقال أوستن بعد المحادثات إن واشنطن ستواصل ضمان "التفوق العسكري النوعي" للجيش الإسرائيلي. وشدد على أن "التزامنا تجاه إسرائيل باقٍ وفولاذي".

من جانبه، قال جانتس إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران في المستقبل بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وقال إن إسرائيل "ستعمل عن كثب" مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف جانتس أن "طهران اليوم تشكل تهديدا استراتيجيا للأمن الدولي، وللشرق الأوسط بأكمله ولدولة إسرائيل".

ومن المقرر أن يلتقي أوستن أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الزيارة التي تستمر يومين.

وتأتي الزيارة في مستهل جولة تشمل أيضا ألمانيا وبريطانيا ومقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا.