الكاظمي: ميناء الفاو الكبير سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم

البصرة(العراق)- (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بأن ميناء الفاو الكبير سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير محافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

وقال رئيس الوزراء في حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة" نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره ابناء البلد سنوات طويلة".

وأضاف "لقد راهن الكثيرون على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد أن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام".

وأوضح" إن مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة".

وقال الكاظمي" نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والإزدهار".

وذكر أن" العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير" .

وكان الكاظمي قد وضع في وقت سابق اليوم الأحد حجر الأساس للمشروع .

وذكر بيان صحفي للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن المشروع يتضمن بناء الأرصفة الخمسة للحاويات وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية.

كما يتضمن حفر وتأسيس القناة الملاحية الخارجية ونفق قناة خور الزبير والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر.