45 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

القدس- (أ ش أ):

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس أن 45 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الدائرة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد- أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء "صلوات تلمودية" في ساحات الأقصى.