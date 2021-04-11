45 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
القدس- (أ ش أ):
ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس أن 45 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الدائرة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد- أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء "صلوات تلمودية" في ساحات الأقصى.
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