أبو الغيط خلال زيارته لأربيل: الجامعة تدعم العلاقات العربية مع كردستان العراق

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عُمق العلاقات بين المكونين العربي والكردي، وأهميتها لاستقرار العراق .. مشددا على أن الجامعة العربية منفتحة على العراق بكافة مكوناته، وتدعم العلاقات العربية مع كردستان، وترى أن انسجام العلاقات بين هذه المكونات يعد رصيداً مضافاً إلى قوة الدولة العراقية.

جاء ذلك خلال زيارة أبو الغيط إلى أربيل اليوم الأحد، والتي التقى خلالها مع كل من رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك في إطار زيارة للعراق استغرقت يومين، التقى خلالها بكافة القيادات العراقية ببغداد.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق استقبل أبو الغيط والوفد المرافق له، وأجرى الجانبان محادثاتٍ تناولت سبل دعم العلاقات العربية مع إقليم كردستان العراق.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات بين مسعود بارزاني وأبو الغيط، تناولت الأوضاع في العراق والإقليم، وحرص أبو الغيط ،خلال المقابلة، على التأكيد على التقدير الكبير الذي يحمله لزعامة البارزاني التاريخية ودوره المستمر في الحفاظ على استقرار العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.