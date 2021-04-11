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إيران: وقوع حادث في شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

08:10 ص الأحد 11 أبريل 2021
إيران: وقوع حادث في شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

طهران - (أ ش أ):
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي - إن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.
وأكد كمالوندي - في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس الإيرانية - عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي نتيجة للحادث.
وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت - في وقت سابق - أن إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، وذلك في انتهاك جديد لالتزاماتها في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع في العام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.

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Asha
إيران شبكة توزيع الكهرباء مفاعل نطنز منشأة تخصيب يورانيوم
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