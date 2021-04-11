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سوريا.. تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 8

01:26 ص الأحد 11 أبريل 2021
سوريا.. تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 8

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد وشفاء 115 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 20118 شفيت منها 13895 وتوفي 1368 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".​

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