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الكويت ترفض طلب البوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم

11:04 م السبت 10 أبريل 2021
الكويت ترفض طلب البوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم

حرق جثث - ارشيفية

الكويت - (د ب أ)

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي أنّ "الإدارة تُطبق الاشتراطات الصحية في جميع المقابر من دون استثناء، كما أنها تسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يتم السماح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن".

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن العوضي القول: إن "الإدارة رفضت طلباً تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية، خصوصاً أن الكويت منعت هذا الفعل منذ مطلع الثمانينات إلى يومنا هذا، وكان هذا الرفض باعتبار أنّ الكويت دولة إسلامية، وتحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته".

وأوضح العوضي على أنّ "مَنْ يرغب بحرق الجثة فعليه تسفير الجنازة إلى بلده، وحرقها هناك، وليس في الكويت".

حرق جثث الكويت الهندوس البوذيين

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