تركيا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة و248 وفاة بكورونا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 248 وفاة، و52 ألفا و676 إصابة بفيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 33 ألفا و702، والإصابات 3 ملايين و798 ألفا و333.

كما وصلت حصيلة المتعافين إلى 3 ملايين و301 ألف و217، إثر شفاء 32 ألفا و539 من الإصابة.

وتم إجراء 302 آلاف و735 اختبارات للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 41 مليونا و297 ألفا و580.