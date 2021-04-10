محتجون لبنانيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحكومة انتقالية وتنفيذ الإصلاحات

بيروت - (أ ش أ):

نظَّم متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية بساحة رياض الصُلح بوسط العاصمة بيروت، اليوم السبت، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وللمطالبة بتشكيل "حكومة انتقالية ثورية" تخلو من أعضاء الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وتجمع المتظاهرون رغم موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد، رافعين أعلام لبنان ولافتات تحمل شعارات تطالب بمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ومرتكبي جرائم العدوان على المال العام، مُحملين القوى والتيارات السياسية اللبنانية المسئولية عن تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن تيارات من المجتمع المدني، ومجموعات تمثل اتحادات طلابية في عدد من الجامعات اللبنانية، مشيرين إلى أن الانهيار الذي يشهده لبنان يتطلب تنحية الطبقة السياسية الحاكمة جانبا بكافة رموزها، والعمل على تشكيل حكومة تضم "وجوها وعناصر جديدة ومختلفة".

وتركزت مطالب المحتجين على وجوب تشكيل حكومة انتقالية، تُمنح صلاحيات تشريعية استثنائية تمكنها من إجراء الإصلاحات الاقتصادية وفي مختلف قطاعات الدولة، لا سيما المالية والمصرفية وداخل إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، دون قيود من مجلس النواب.

وأشاروا إلى ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة فور تأليفها، خطة اقتصادية شاملة تنتشل اقتصاد لبنان من الانهيار الراهن، وتعمل على إنعاش القطاعات الإنتاجية والنهوض بالبلاد، إلى جانب تحقيق استقلال القضاء والمضي قدما في المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام.