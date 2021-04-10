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السودان: إثيوبيا أخطرتنا باتخاذ إجراءات تعجل بالملء الثاني لسد النهضة

09:26 م السبت 10 أبريل 2021
السودان: إثيوبيا أخطرتنا باتخاذ إجراءات تعجل بالملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة

وكالات:

أعلنت وزارة الري السودانية، إن الجانب الإثيوبي، أخطرت الخرطوم، باتخاذ إجراءات تشير إلى أن جزءا من الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال شهري مايو ويونيو، وهو ما يخالف الاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين.

وقال بيان لوزارة الري السودانية، اليوم السبت إنه "أخطرتنا إثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار مساء الخميس الماضي، وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد".

وأضافت أن "هذه الإجراءات تعني أن جزءًا من عملية الملء ستحدث خلال شهرى مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية".

سد النهضة السودان الخرطوم وزارة الري السودانية

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