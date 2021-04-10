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الجيش اليمني: مقتل 15 حوثيًا بمعارك في جنوبي مأرب

09:22 م السبت 10 أبريل 2021
الجيش اليمني: مقتل 15 حوثيًا بمعارك في جنوبي مأرب

الجيش الوطني اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية،اليوم السبت، بمقتل 15 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مسلحة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش استهدفت، في الساعات الماضية، مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة جبل مراد، في الأطراف الجنوبية لمأرب.

وأكد المصدر، مقتل 15 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، إثر ذلك الاستهداف.

في السياق ذاته، أشار موقع الجيش إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تجمعا لتعزيزات الميليشيا، في المنطقة السوادية، كانت في طريقها إلى جبهة جبل مراد، مما أدى إلى تدمير دبابتين، بالإضافة إلى خسائر بشرية، في صفوف الميليشيا.

وتشهد محافظة مأرب معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو شهرين، إثر محاولات متكررة للحوثيين في السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.

الجيش اليمني الحوثيون اليمن الحرب اليمنية السعودية

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