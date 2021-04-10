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السعودية تعلن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

09:10 م السبت 10 أبريل 2021
السعودية تعلن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا حتى تتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى .

وأوضحت الوزارة أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداءاً من يوم غد الأحد الموافق 11 أبريل وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

ونوهت الوزارة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت "لتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات المصنعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها".

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

لقاح كورونا السعودية الرياض وزارة الصحة السعودية

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