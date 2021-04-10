المغرب: 4.4 ملايين شخص تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد
الرباط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4471831 شخصا حتى اليوم، منهم 22784 شخصا تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت وزارة الصحة المغربية، بحسب بيان صادر اليوم السبت، أن 3840569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المُصنَّع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
وتسلَّم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم الخميس الماضى، تحت مظلة برنامج كوفاكس، الذي أسسته الأمم المتحدة لضمان التوزيع العادل للقاحات الفيروس.
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