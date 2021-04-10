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هطول أمطار محملة بالرماد بعد ثوران بركان في جزيرة بالفلبين

08:21 م السبت 10 أبريل 2021
هطول أمطار محملة بالرماد بعد ثوران بركان في جزيرة بالفلبين

ثوران بركان في جزيرة بالفلبين

مانيلا - (د ب أ)

قالت وكالة إدارة الكوارث في جزيرة سانت فنسنت اليوم السبت إن أمطارًا غزيرة محملة بالرماد مصحوبة برائحة كبريتية شديدة تساقطت على أجزاء كبيرة من جزيرة سانت فينسنت بعد ثوران بركان "لا سوفرير".

واكتست الشوارع والمنازل بغطاء سميك من الرماد بالقرب من البركان، الذي يقع في شمال الجزيرة، وفقا لتقرير صادر عن بوابة "784" الإخبارية.

وكانت الطبقة أرق العاصمة، كينجستاون، جنوب البلاد.

وحذرت وزارة الصحة من أن الرماد يمكن أن يتسبب في التهاب العيون ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

وثار بركان لا سوفرير بقوة أمس الجمعة، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المنطقة المجاورة.

ويعتبر بركان "لا سوفرير" البركان النشط الوحيد في سانت فينسنت ولم يشهد سوى خمسة ثورانات منذ عام 1718، وفقًا لمركز الأبحاث الزلزالية بجامعة ويست إنديز، الذي يقول إنه كان هناك العديد من الثورات البركانية السريعة أو البطيئة في نفس الفترة الزمنية، وكان أحدثها في ديسمبر 2020.

ثوران بركان الفلبين مانيلا الأمطار جزيرة سانت فينسنت

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