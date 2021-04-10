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عاصفتان تهددان الساحل الغربي لأستراليا

07:35 م السبت 10 أبريل 2021
عاصفتان تهددان الساحل الغربي لأستراليا

تدور العاصفتان حول بعضهما البعض

سيدني - (د ب أ)

يرجح خبراء الأرصاد أن يصل الإعصار الاستوائي سيروجا إلى اليابسة غربي أستراليا في وقت متأخر من غد الأحد، بينما تجتاح عاصفة ثانية وهى الإعصار الذى ضعفت قوته "أوديت"، المناطق الساحلية مصحوبة برياح عاتية فيما تظل قبالة الشاطئ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتدور العاصفتان حول بعضهما البعض، فيما تضعف شدة أوديت لكنها تقترب من الساحل اليوم السبت.

وقالت جيني ستوروك، خبيرة الأرصاد الجوية بالمكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، في إفادة صحفية، إن إعصار سيروجا قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة كعاصفة من الفئة الثالثة على مستوى أستراليا، لكنه قد يضعف ليتحول إلى الفئة الثانية عندما تصل إلى الشاطئ بين كالباري وجيرالدتون ليلة 11 و12 أبريل.

عواصف اعصار سواحل استراليا

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